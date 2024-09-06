Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду

© Фотобанк Россконгресса, автор Кирилл Казачков4K прочтений Вчера Патриот Японии прокомментировал содержание пленарного заседания ВЭФ-2024 с участием Владимира Путина и объяснил, как Москва и Токио могут улучшить отношения.
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