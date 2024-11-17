Учащийся педагогического колледжа в Петербурге оказался под наблюдением врачей после интересного знакомства с посетителями концерта певицы «Мэйби Бэйби» в Василеостровском районе Петербурга.
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Учащийся педагогического колледжа в Петербурге оказался под наблюдением врачей после интересного знакомства с посетителями концерта певицы «Мэйби Бэйби» в Василеостровском районе Петербурга.