УАЗ «Патриот», «Буханка» и «Пикап» серьезно подорожали

В России цены на все автомобили Ульяновского автозавода значительно выросли. Но связано это не напрямую с ростом цен, а с тем, что модель 2023 года исключена из прайс-листа: сама модель 2024 года значительно дороже.
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