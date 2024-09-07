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proavto21

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УАЗ «Патриот», «Буханка» и «Пикап» серьезно подорожали

УАЗ «Патриот», «Буханка» и «Пикап» серьезно подорожали

﻿﻿В России цены на все автомобили Ульяновского автозавода значительно выросли. Но связано это не напрямую с ростом цен, а с тем, что модель 2023 года исключена из прайс-листа: сама модель 2024 года значительно дороже.

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