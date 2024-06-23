На Украине назвали число уклонистов, пытающихся ежедневно выехать из страны

Ежедневно более 100 украинцев призывного возраста предпринимают попытки незаконно покинуть страны и перебраться в ЕС, заявил начальник отдела организации пограничного контроля государственной пограничной службы Игорь Матвийчук .
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