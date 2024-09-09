Герой России летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет

В возрасте 64 лет умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский. Об этом сообщается в понедельник, 9 сентября, на сайте аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии