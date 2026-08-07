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Иркутск Сегодня

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В Иркутске запустят производство овощей и зелени на базе Горзеленхоза

Лесопитомник «Горзеленхоза» в Иркутске расширят на 3 гектара. Это позволит запустить пилотный проект по производству овощей и зелени, а также увеличить выпуск сеянцев с закрытой корневой системой, сертифицированного грунта и плодово-ягодных культур, сообщили в мэрии города.

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