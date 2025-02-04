Россиянам напомнили о новом порядке вступления в наследство

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство вступает в силу с 5 февраля.
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