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Россиянам напомнили о новом порядке вступления в наследство

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство вступает в силу с 5 февраля.

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