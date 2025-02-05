WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости

Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости. Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.
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