Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бунцов
    Врёт, Украина не демократическая (только имитация) и тем более не суверенная страна, она окраина НАТО, используемая п...Экс-канцлер ФРГ М...
  • Галина Соколова
    Почему!?РИА: старт ракеты...
  • Evgeni Velesik
    Ну, что? Наелись, спрос спал, чудаки! Опт всегда в выигрыше! Дебилы!"Известия": цены ...

WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости

WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости

Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости. Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх