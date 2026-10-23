В ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
- ECFR*: Европе не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым