Сибиряк, просверливший череп ради снов, сделал несколько откровений

Мужчина доволен результатами эксперимента и планирует помогать другим людям Житель Новосибирска Михаил Радуга, популяризирующий внетелесные путешествия и просверливший себе череп ради контролируемых снов, рассказал Mash Siberia про свой эксперимент.
Мужчина доволен результатами эксперимента и планирует помогать другим людям Житель Новосибирска Михаил Радуга, популяризирующий внетелесные путешествия и просверливший себе череп ради контролируемых снов, рассказал Mash Siberia про свой эксперимент.
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