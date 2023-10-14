Обзор: «Mary Gu – Что её бесит в чужой музыке и от чего плачет под свою? (Подкаст Джарахова №1)»

2023, Джарахов Оценка: 7 из 10. В названии «Подкаста Джарахова» не хватает одного предлога: «Подкаст про Джарахова» звучало бы гораздо точнее, если учесть, что эмоциональный Эльдар страшно перетягивает внимание с гостя на себя.
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