Творческий фестиваль «Ямальская студенческая весна» завершился

В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» прошло закрытие фестиваля. В итоге 90 лучших участников представят округ на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Саратове и Ставрополе, а также на всероссийском творческом фестивале для работающей молодежи «На высоте».