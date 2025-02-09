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Царьград

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На Украине просят Россию освободить ещё одну область

На Украине просят Россию освободить ещё одну область

Безопасных посёлков на Украине почти не осталось, и власти одной из военно-гражданских администраций просят Россию освободить ещё одну область.

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