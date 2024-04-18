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Джонсон назвал Россию, Китай и Иран осью зла и заявил о необходимой помощи Украине

Джонсон назвал Россию, Китай и Иран осью зла и заявил о необходимой помощи Украине

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, в течение длительного времени выступавший против выделения военной помощи киевскому режиму, вдруг резко изменил свое мнение и заявил, что поддержка Украины критически важна для США.

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Комментарии
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Андрей
а другого и не ждали.Все они пиндосы.
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19 час.

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