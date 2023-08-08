Глава NASA не считает, что Россия сегодня участвует в космической гонке

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон в ходе брифинга, посвященного подготовке пилотируемого полета на Луну в рамках миссии "Артемида-2", заявил, что не считает Россию участником космической гонки, она идет между США и КНР.
Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон в ходе брифинга, посвященного подготовке пилотируемого полета на Луну в рамках миссии "Артемида-2", заявил, что не считает Россию участником космической гонки, она идет между США и КНР.
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