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Чадов, Кливленд, Спеллмен, Аврамович и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Чадов, Кливленд, Спеллмен, Аврамович и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

В пятерку лучших вошли Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»), Омари Спеллмен («Зенит»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Дуэйн Бэйкон («Зенит») и Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»).

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