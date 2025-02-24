Импичмент за твит

Миллиарды инвестиций оказались уничтожены в результате резкого обесценивания криптовалюты $LIBRA. Это была бы рядовая новость из криптомира (рынок мем-монет изобилует откровенно мошенническими схемами и сам по себе изменчив), однако токен $LIBRA прорекламировал на своей страничке в соцсети Х* не кто иной, как президент Аргентины Хавьер Милей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии