Импичмент за твит

Миллиарды инвестиций оказались уничтожены в результате резкого обесценивания криптовалюты $LIBRA. Это была бы рядовая новость из криптомира (рынок мем-монет изобилует откровенно мошенническими схемами и сам по себе изменчив), однако токен $LIBRA прорекламировал на своей страничке в соцсети Х* не кто иной, как президент Аргентины Хавьер Милей.