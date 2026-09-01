Lexus IS обрел лимитированную спецверсию для Северной Америки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Дебютировавший шесть лет назад седан Lexus IS нынешнего поколения нельзя назвать полностью новым, ведь он стал результатом глубокого обновления предыдущей модели образца 2013 года.
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