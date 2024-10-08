Сырский обсудил с Брауном обстановку на поле боя и "план победы" Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном обстановку на поле боя и украинский план по завершению конфликта.
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