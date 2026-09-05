Роман с актрисой старше на 12 лет и новый выбор: как сложились карьера и личная жизнь Ивана Жидкова

В кино Иван Жидков успел перепробовать десятки профессий — играл хирурга, участкового, каскадёра, архитектора и даже дворецкого.
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