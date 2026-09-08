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Царьград

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Куратор довёл до самоубийства 15 детей. Ещё 2 жертвы остались недоказанными

Куратор довёл до самоубийства 15 детей. Ещё 2 жертвы остались недоказанными

Убийство 12-летнего Максима в Подмосковье заставило вспомнить историю куратора, который, по данным следствия, довёл до самоубийства 15 детей.

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