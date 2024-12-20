Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Судя по рассказам наших ребят с фронта, всю Украину надо ровнять с землёй, потому, что не осталось там людей, они все...СРОЧНО: Массирова...
  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с вами!Бойня в Германии:...
  • Валентин Щербаков
    Этот пиндосраный жидёнок блинкен тоже скоро сдуется, жаль этого подлеца.....Госсекретарь США ...

Мусульманам в России разрешили многожёнство

Мусульманам в России разрешили многожёнство

Практически незамеченной на фоне прямой линии президента Путина прошла вчера новость о том, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗК
Зоя Келешиди
Гнать в шею пусть у себя женятся и размножаются.
Ответить
11 час.
АЖ
Александр Жигилий
А что действующие законы России отменили, или изменили ??? Нет??? Тогда кто нарушил УК таким заявлением? Против кого открыто преследование по закону?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх