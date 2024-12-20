Практически незамеченной на фоне прямой линии президента Путина прошла вчера новость о том, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.
Мусульманам в России разрешили многожёнство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗК
Зоя Келешиди
Гнать в шею пусть у себя женятся и размножаются.
Ответить
11 час.
АЖ
Александр Жигилий
А что действующие законы России отменили, или изменили ??? Нет??? Тогда кто нарушил УК таким заявлением? Против кого открыто преследование по закону?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии