Анатолий Вассерман: Прибалтика продала всё

Почему Балтийские страны больше не приглашают на международные обсуждения? Какова роль России в изменении экономического ландшафта Прибалтики? Почему Украина стала «токсичным активом» для США и Европы? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил Анатолий Вассерман — журналист, публицист и политический консультант, телеведущий.