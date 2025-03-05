Анатолий Вассерман: Прибалтика продала всё

Почему Балтийские страны больше не приглашают на международные обсуждения? Какова роль России в изменении экономического ландшафта Прибалтики? Почему Украина стала «токсичным активом» для США и Европы? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил Анатолий Вассерман — журналист, публицист и политический консультант, телеведущий.
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