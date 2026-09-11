«Недалёк тот час»: Украина рискует навлечь на себя весь гнев российского «Орешника», предупредили в ГД

Заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника о том, что Украина вплотную приблизилась к получению удара новейшим российским комплексом «Орешник», прозвучало не как абстрактная угроза, а как конкретное предупреждение, привязанное к текущей тактике ВСУ.