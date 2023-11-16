«Сама ходит по маникюрам и фитнесам, а матери своей не может обувь купить!» – осудил будущую невестку свекор— …Три года они знакомы, из них два года живут вместе, – рассказывает про сына и его невесту пятидесятилетняя Алевтина.
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