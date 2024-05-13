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Крымское информационное агентство

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Евпаторийцы на двое суток останутся без воды

Евпаторийцы на двое суток останутся без воды

В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая до 6:00 20 мая будет ограничено водоснабжение в городе, а также в пгт Заозёрное и с.

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