Евпаторийцы на двое суток останутся без воды

В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая до 6:00 20 мая будет ограничено водоснабжение в городе, а также в пгт Заозёрное и с.
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