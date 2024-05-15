Студия основателя Rockstar Games Дэна Хаузера делает игру с лучшим в классе экшено...

Студия основателя Rockstar Games Дэна Хаузера делает игру с лучшим в классе экшеном и открытым миромAbsurd Ventures, новая кроссмедийная студия сооснователя Rockstar Дэна Хаузера, работает над приключенческим экшеном с открытым миром.
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