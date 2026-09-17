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Ростех

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СТАН усовершенствовал технологию изгиба деталей для авиа- и автопрома

СТАН усовершенствовал технологию изгиба деталей для авиа- и автопрома

Фото: СТАН Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех усовершенствовал отечественный метод стесненного изгиба для малопластичных и труднодеформируемых материалов, которые широко применяются в авиации и автомобилестроении.

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