Евгения Медведева поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполнилось 50 лет. Под руководством Тутберидзе Медведева стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.
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