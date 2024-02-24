Евгения Медведева поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполнилось 50 лет. Под руководством Тутберидзе Медведева стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.