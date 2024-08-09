Олимпиада-2024. Футбол. Финал. Франция против Испании

В финальном матче хозяева турнира французы сыграют со сборной Испании. Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Финал Франция U-23 Франция – Испания U-23 Испания Дата проведения 9 августа, 19:00 превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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