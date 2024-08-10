Ближний Восток: удары Израиля могут коснуться не только Ирана

В ожидании возмездия со стороны Ирана, включая активизацию КСИР на территории Сирии, а также повторных атак ливанской «Хизбаллы» и запуск йеменскими хуситами ракет и беспилотников по территории Израиля, как правило, не берется во внимание фактор связующих звеньев, которые ведут к другим странам.