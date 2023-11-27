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Тигр из Хабаровского края напугал китайскую деревню

Тигр из Хабаровского края напугал китайскую деревню

Жители сельского района Хайцин на юге городского округа Фуюань обратились в полицию, обнаружив на записях камер видеонаблюдения амурского тигра, который пересекал российско-китайскую границу со стороны Хабаровского края по льду.

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