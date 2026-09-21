720 Гц и Tandem WOLED. LG представила новый экран для геймеров

Время отклика составляет 0,02 мс Компания LG Display официально представила первую в отрасли 24,5-дюймовую FHD-панель с частотой обновления 720 Гц и технологией Tandem WOLED.
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