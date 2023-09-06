Батайск и дальше везде: этнопреступность против СВО

Не так давно писали про жестокое избиениеОт Забайкалья и ближедвух ветеранов-инвалидов СВО в Забайкалье – теперь подобное становится печальной обыденностью России.
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