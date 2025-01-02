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Петербургский дневник

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В Кронштадтском районе Петербурга специалисты обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами

В Кронштадтском районе Петербурга специалисты обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами

Особое внимание уделяется пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и социальным объектам В пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга сообщили, что сегодня, 2 января, коммунальные и дорожные службы продолжают убирать снег.

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