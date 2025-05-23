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Растительная диета против диабета: как похудеть при 1 типе без подсчета калорий

Новое исследование, опубликованное в журнале «Frontiers in Nutrition», показало, что замена животных продуктов на растительные — даже тех, которые считаются «нездоровыми» — способствует снижению веса у взрослых с диабетом 1 типа.

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