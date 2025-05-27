Марочко: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ у Петровского в ЛНР

Российская армия продвинулась почти на 800 м вглубь обороны ВСУ у Петровского в Луганской Народной Республике, заняла три лесополосы и уничтожила два опорных пункта противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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