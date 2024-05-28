«Газпром-Медиа» представил первый мульткаст с использованием ИИ

Студия нейропродакшена холдинга «Газпром-Медиа» D.lab создала и выпустила в эфир совместно с ГПМ Радио первый мульткаст с применением искусственного интеллекта, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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