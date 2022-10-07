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Польша приготовилась к нападению на газопровод Baltic Pipe

Польша приготовилась к нападению на газопровод Baltic Pipe

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после аварий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» распорядился ввести второй по уровню из четырех режим угрозы энергетической инфраструктуре страны, расположенной за ее пределами.

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