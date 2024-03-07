Депутат требует проверить Юлию Навальную, обвиняя ее в антироссийской деятельности Елена ГалицкаяВ последние дни депутат Госдумы России Андрей Альшевских обратил внимание общественности на активности Юлии Навальной, вдовы оппозиционера Алексея Навального.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии