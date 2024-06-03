Что скрывают банки или темные стороны рассрочки Евгения КомароваВ условиях растущего интереса к различным методам оплаты покупок, финансовый эксперт Андрей Лобода из BitRiver дал развернутый комментарий по поводу системы рассрочки.
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