В домовой книге Ленинграда нашли запись о старшем брате Путина. Но она зачёркнута

В ленинградской домовой книге нашли строчку с именем старшего брата Владимира Путина.След семьи президента России Владимира Путина нашли в одной из домовых книг Ленинграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине
- "Такого я не бачив давно": В Киеве взрывы - атакованы секретные объекты. К утру появились итоги калибровки
- Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным
Свежие комментарии