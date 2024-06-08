В аэропорту Пулково 12 рейсов задержали и отменили еще один

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково произошла задержка 12 рейсов и отмена одного рейса. В аэропорте Пулково, в Петербурге, зарегистрированы задержки двенадцати авиарейсов, а также отмена одного рейса, направлявшегося в Ереван.