В аэропорту Пулково 12 рейсов задержали и отменили еще один

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково произошла задержка 12 рейсов и отмена одного рейса. В аэропорте Пулково, в Петербурге, зарегистрированы задержки двенадцати авиарейсов, а также отмена одного рейса, направлявшегося в Ереван.
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