«Мегаполис XXI века»: на Дворцовом мосту впервые покажут Петербург будущего

Все желающие смогут увидеть лазерную проекцию и узнать, какие проекты преобразят город в ближайшее время На этих выходных, в ночь с 30-го на 31 августа и в ночь с 31 августа на 1 сентября, в Петербурге состоится традиционное шоу «Поющие мосты».
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