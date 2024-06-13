Сотрудничество Украины и Запада под угрозой – Бортник

Как бы ни окончились выборы в западных странах, продолжение их помощи Украине окажется под угрозой. Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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