Политолог указал на высокую популярность кандидата в канцлеры Германии от АдГ Вайдель

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обладает самым высоким уровнем популярности на фоне оппонентов, однако с большей вероятностью пост займет Фридрих Мерц, возглавляющий партию «Христианско-демократический союз» (ХДС).