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Политолог указал на высокую популярность кандидата в канцлеры Германии от АдГ Вайдель

Политолог указал на высокую популярность кандидата в канцлеры Германии от АдГ Вайдель

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обладает самым высоким уровнем популярности на фоне оппонентов, однако с большей вероятностью пост займет Фридрих Мерц, возглавляющий партию «Христианско-демократический союз» (ХДС).

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