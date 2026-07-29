Суд отклонил иск Разина к семье Шатунова из-за подделки договора

Суд Москвы отказал продюсеру Андрею Разину в иске к наследникам Юрия Шатунова. Семья певца вступила в наследство в 2023 году, однако предоставленная Разиным копия договора с признаками подделки не была признана допустимым доказательством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии