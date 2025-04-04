Власти Франции испугались возможных притязаний США на их территории

Le Figaro: Во Франции обеспокоены возможными притязаниями США на их территорииВласти Франции не исключают, что после Гренландии США могут переключиться на республику и попытаться заполучить ее территории.
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