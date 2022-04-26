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Под Ямполем сдались в плен военнослужащие 79 ОДШБР ВСУ

Под Ямполем сдались в плен военнослужащие 79 ОДШБР ВСУ

Украинские военные продолжает массово сдаваться на разных участках фронта. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», сегодня под Ямполем была взята в плен группа 79 ОДШБР ВСУ.

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