В Тверской области следователи проводят проверку после исчезновения подростка

После исчезновения подростка в Калининском округе следователи проводят проверку. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области, 15 июня 17-летний Руслан Бирюков покинул место своего проживания и пропал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии